Путин заявил, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества жизни в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что людям в новых регионах России необходимо «врасти в российскую действительность», сообщает ТАСС.
На встрече с участниками II Конгресса молодых учёных он отметил, что жители этих территорий должны почувствовать преимущества от жизни в РФ.
«Ясно, что здесь прежде всего людям, которые пришли, которые проголосовали, нужно, что называется, врасти в российскую действительность, а России нужно прежде всего там закрепиться основательно», - добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что судебную систему новых территорий России нужно в сжатые сроки интегрировать в состав российской, сообщает журнал «Профиль».
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