Путин заявил, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества жизни в России

На встрече с участниками II Конгресса молодых учёных он отметил, что жители этих территорий должны почувствовать преимущества от жизни в РФ.

«Ясно, что здесь прежде всего людям, которые пришли, которые проголосовали, нужно, что называется, врасти в российскую действительность, а России нужно прежде всего там закрепиться основательно», - добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что судебную систему новых территорий России нужно в сжатые сроки интегрировать в состав российской, сообщает журнал «Профиль».