Путин заявил, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества жизни в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что людям в новых регионах России необходимо «врасти в российскую действительность», сообщает ТАСС.

Путин утвердил ратификацию договоров о принятии новых регионов в состав России

На встрече с участниками II Конгресса молодых учёных он отметил, что жители этих территорий должны почувствовать преимущества от жизни в РФ.

«Ясно, что здесь прежде всего людям, которые пришли, которые проголосовали, нужно, что называется, врасти в российскую действительность, а России нужно прежде всего там закрепиться основательно», - добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что судебную систему новых территорий России нужно в сжатые сроки интегрировать в состав российской, сообщает журнал «Профиль».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеДонбассРоссияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры