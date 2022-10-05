Путин утвердил ратификацию договоров о принятии новых регионов в состав России
Президент Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Накануне Совет Федерации единогласно проголосовал за присоединение четырех новых регионов к РФ.
Соответствующие договоры Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали 30 сентября. С этого дня жители новых регионов признаются гражданами России. Пределы новых субъектов РФ будут определяться границами, существовавшими на день их образования и принятия в состав страны.
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