Путин утвердил ратификацию договоров о принятии новых регионов в состав России

Президент Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Совфед ратифицировал договоры о новых субъектах в составе РФ

Накануне Совет Федерации единогласно проголосовал за присоединение четырех новых регионов к РФ.

Соответствующие договоры Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали 30 сентября. С этого дня жители новых регионов признаются гражданами России. Пределы новых субъектов РФ будут определяться границами, существовавшими на день их образования и принятия в состав страны.

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ФОТО: kremlin.ru
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