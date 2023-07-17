Путин заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в районе Крымского моста. Он заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту.
«С учетом того, что это уже второй теракт на Крымском мосту, я жду предложений по повышению безопасности этого объекта», – сказал президент.
Он также призвал оценить ущерб и начать восстановительные работы.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ночь с 16 на 17 июля Крымский мост пострадал в результате террористической атаки. Отмечается, что удар был нанесен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. В результате взрыва была повреждена автодорожная составляющая моста, погибли два человека, один ребенок пострадал.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью «Радиоточке НСН» рассказал, какие меры должна предпринять российская армия, чтобы обеспечить оборону Крымского моста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru