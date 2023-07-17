Путин заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в районе Крымского моста. Он заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту.

«С учетом того, что это уже второй теракт на Крымском мосту, я жду предложений по повышению безопасности этого объекта», – сказал президент.

Он также призвал оценить ущерб и начать восстановительные работы.