Путин заявил, что взял на контроль пробки на Крымском мосту

Реабилитация парка «Кузьминки» в Москве завершится в этом году Более 500 дворов благоустроят в столице на средства от платных парковок Свыше 30 тысяч москвичей зарегистрировались на платформе «Город идей» с начала года Участники «Московского долголетия» сразятся в пинг-понг в парке Горького Движение в центре Москвы ограничат в ночь на 6 июля