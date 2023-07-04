Путин заявил, что взял на контроль пробки на Крымском мосту

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов оказать помощь для решения проблемы с пробками на въезде на Крымский мост, сообщает РИА Новости.

Глава Минтранса заявил о готовности военных помочь с ситуацией по Крымскому мосту

На совещании с членами правительства он попросил главу Минтранса Виталия Савельева информировать, если понадобится какая-либо помощь.

«Виталий Геннадьевич, мы с вами будем на связи постоянной. Если нужна какая-то дополнительная помощь с моей стороны, скажите», - отметил глава государства.

Ранее Путин поручил оценить идею направить туристов в Крым через новые территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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