Глава Минтранса заявил о готовности военных помочь с ситуацией по Крымскому мосту
Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что к выходным ожидается увеличение нагрузки в части движения по Крымском мосту, сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании у президента РФ Владимира Путина он рассказал, что для объезда Крымского моста планируется задействовать Херсонский мост, также о готовности оказать помощь заявили в Минобороны.
«Военные готовы предоставить два десантных корабля вместимостью по 40 автомобилей каждый для перевозки через Керченскую переправу», - указал глава Минтранса.
Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что на Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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