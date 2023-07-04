Глава Минтранса заявил о готовности военных помочь с ситуацией по Крымскому мосту

На совещании у президента РФ Владимира Путина он рассказал, что для объезда Крымского моста планируется задействовать Херсонский мост, также о готовности оказать помощь заявили в Минобороны.

«Военные готовы предоставить два десантных корабля вместимостью по 40 автомобилей каждый для перевозки через Керченскую переправу», - указал глава Минтранса.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что на Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

