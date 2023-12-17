Путин заявил, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими
Президент России Владимир Путин рассказал о том, как планирует встретить 2024 год.
По словам главы государства, Новый год он будет встречать за бокалом шампанского в кругу близких людей.
В интервью журналисту Павлу Зарубину президент признался, что еще не выбрал подарки. Он отметил, что постарается сделать приятное людям, с которыми будет встречать Новый год.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства часто жертвует сном ради работы. Представитель Кремля уточнил, что иногда Путин отдыхает лишь несколько часов в сутки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru