Путин заявил, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как планирует встретить 2024 год.

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По словам главы государства, Новый год он будет встречать за бокалом шампанского в кругу близких людей.

В интервью журналисту Павлу Зарубину президент признался, что еще не выбрал подарки. Он отметил, что постарается сделать приятное людям, с которыми будет встречать Новый год.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства часто жертвует сном ради работы. Представитель Кремля уточнил, что иногда Путин отдыхает лишь несколько часов в сутки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиНовый ГодВладимир Путин

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