Путин заявил, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими

По словам главы государства, Новый год он будет встречать за бокалом шампанского в кругу близких людей.

В интервью журналисту Павлу Зарубину президент признался, что еще не выбрал подарки. Он отметил, что постарается сделать приятное людям, с которыми будет встречать Новый год.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства часто жертвует сном ради работы. Представитель Кремля уточнил, что иногда Путин отдыхает лишь несколько часов в сутки, передает «Радиоточка НСН».

