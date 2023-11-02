Песков: рабочие мероприятия у Путина могут длиться до двух ночи

Песков назвал рабочий график президента «достаточно напряженным». По его словам, публичный характер носит лишь небольшая часть работы главы государства.

Представитель Кремля уточнил, что президент может проводить мероприятия до часа или двух ночи.

Песков ранее сообщил, что Путин не будет присутствовать на открытии выставки-форума «Россия» в Москве, но обязательно ее посетит, передает «Радиоточка НСН».

