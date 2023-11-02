Песков: рабочие мероприятия у Путина могут длиться до двух ночи
Большая часть рабочего графика президента России Владимира Путина носит непубличный характер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Песков назвал рабочий график президента «достаточно напряженным». По его словам, публичный характер носит лишь небольшая часть работы главы государства.
Представитель Кремля уточнил, что президент может проводить мероприятия до часа или двух ночи.
Песков ранее сообщил, что Путин не будет присутствовать на открытии выставки-форума «Россия» в Москве, но обязательно ее посетит, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru