Путин заявил, что в России сформировался «коллективный иммунитет» к экстремизму
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России выработался коллективный иммунитет к экстремизму и социально-политическим обвалам, сообщает ТАСС.
На заседании международного клуба «Валдай» глава государства отметил, что россияне ценят стабильность, а также возможность нормально развиваться, не опасаясь при этом, что их стремления могут рухнуть из-за действий революционеров.
Ранее Путин заявил, что отрицать климатические деформации в мире невозможно и отмахнуться от них не способны «даже самые беспечные обыватели».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru