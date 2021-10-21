Путин заявил, что в России сформировался «коллективный иммунитет» к экстремизму

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России выработался коллективный иммунитет к экстремизму и социально-политическим обвалам, сообщает ТАСС.

На заседании международного клуба «Валдай» глава государства отметил, что россияне ценят стабильность, а также возможность нормально развиваться, не опасаясь при этом, что их стремления могут рухнуть из-за действий революционеров.

Ранее Путин заявил, что отрицать климатические деформации в мире невозможно и отмахнуться от них не способны «даже самые беспечные обыватели».