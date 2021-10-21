Путин заявил о невозможности отрицать климатические деформации в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что отрицать климатические деформации в мире невозможно, когда чрезвычайные ситуации стали чуть ли не нормой, сообщает ТАСС.

По его словам, на фоне экологических катаклизмов теряет смысл любое геополитическое, научно-техническое и идейное соперничество в мире.

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