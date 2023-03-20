Путин заявил, что в России повысилась раскрываемость преступлений
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году в стране удалось улучшить целый ряд важных показателей, сообщает РИА Новости.
Выступая расширенное заседание коллегии МВД он уточнил, что удалось повысить раскрываемость преступлений.
«Об этой проблеме мы говорили неоднократно, и важно, что определённая позитивная тенденция здесь, безусловно, наметилась», - сказал глава государства.
Ранее в МВД заявили, что в 2022 году более миллиона преступлений было раскрыто правоохранителями, из них 79,8% - сотрудниками органов внутренних дел, сообщает НСН.
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