Совершение преступления полицейским хотят исключить из списка отягчающих обстоятельств

В частности, из этого перечня предлагается убрать положение, согласно которому отягчающим обстоятельством в настоящее время считается «совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел".

Авторы инициативы пояснили, что силовики совершают в среднем не более 1% от общего числа преступлений, фиксируемых в России, и принятие законопроекта «позволит восстановить логику законодательного регулирования».

«Позволит избежать... подчёркивания незаслуженного и несправедливого недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел России», - говорится в пояснительной записке.

Ранее в городской прокуратуре Севастополя заявили, что перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в получении взятки, сообщает RT.

