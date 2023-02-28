Совершение преступления полицейским хотят исключить из списка отягчающих обстоятельств
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предполагает внесение поправок в Уголовного кодекса РФ и сокращение списка отягчающих обстоятельств при совершении преступления, сообщает ТАСС.
В частности, из этого перечня предлагается убрать положение, согласно которому отягчающим обстоятельством в настоящее время считается «совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел".
Авторы инициативы пояснили, что силовики совершают в среднем не более 1% от общего числа преступлений, фиксируемых в России, и принятие законопроекта «позволит восстановить логику законодательного регулирования».
«Позволит избежать... подчёркивания незаслуженного и несправедливого недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел России», - говорится в пояснительной записке.
Ранее в городской прокуратуре Севастополя заявили, что перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в получении взятки, сообщает RT.
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