Более миллиона преступлений раскрыли в России в 2022 году
Более миллиона преступлений было раскрыто правоохранителями в 2022 году, из них 79,8% - сотрудниками органов внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД России.
В ведомстве отметили, что по сравнению с 2021 годом, количество зарегистрированных преступлений снизилось на 1,9%, в том числе тяжких и особо тяжких - на 4,1%.
Уточняется, что преступлений против личности зафиксировано меньше на 5,5%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 2,8%, изнасилований – на 4,2%, разбоев - на 10,5%, грабежей – на 7,1%, краж – на 4,8%, угонов авто – на 9,3%, уголовно наказуемых хулиганств – на 13%.
«Показатели киберпреступности в целом остались стабильными. С использованием высоких технологий совершается каждое четвертое преступление. Зарегистрировано на 27,6% меньше краж, на 29% - фактов мошенничества с использованием электронных средств платежа, на 22,5% - криминальных деяний в сфере компьютерной информации», - указали в МВД.
В ведомстве также добавили, что раскрываемость преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, возросла на 4,4%.
Ранее в Ханты-Мансийске и Нягани начали работу умные участковые пункты, оснащённые современным оборудованием и доступом к различным системам ведомства, компьютерами с выходом в интернет, сообщает RT.
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