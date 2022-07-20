Путин заявил, что в мировой истории наступает новая эпоха

Выступая на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» он отметил, что в мировой истории «наступает новая эпоха и новый этап».

«Наступает новая эпоха... и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах - моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что «эти грандиозные изменения необратимы».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что мир, готовый жить по англосаксонским правилам, «усыхает и сужается», сообщает RT.

