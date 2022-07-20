Путин заявил, что в мировой истории наступает новая эпоха

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время всё больше набирают оборот «поистине революционные трансформации», сообщает ТАСС.

Путин назвал колониями страны, не принимающие суверенных решений

Выступая на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» он отметил, что в мировой истории «наступает новая эпоха и новый этап».

«Наступает новая эпоха... и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах - моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что «эти грандиозные изменения необратимы».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что мир, готовый жить по англосаксонским правилам, «усыхает и сужается», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИсторияРоссияВладимир Путин
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