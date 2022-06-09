Путин назвал колониями страны, не принимающие суверенных решений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «любая страна, любой народ, любой этнос, претендующие на лидерство», «должны обеспечить свой суверенитет», сообщает РИА Новости.

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По его мнению, страна либо является суверенной, либо колонией - промежуточного состояния не бывает.

«Если страна либо группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония. Колония таких исторических перспектив все-таки не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе нет» - подчеркнул российский лидер.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал странам Евросоюза выходить из объединения для сохранения суверенитета, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаРоссияВладимир Путин
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