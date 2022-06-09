Путин назвал колониями страны, не принимающие суверенных решений
Президент РФ Владимир Путин заявил, что «любая страна, любой народ, любой этнос, претендующие на лидерство», «должны обеспечить свой суверенитет», сообщает РИА Новости.
По его мнению, страна либо является суверенной, либо колонией - промежуточного состояния не бывает.
«Если страна либо группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония. Колония таких исторических перспектив все-таки не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе нет» - подчеркнул российский лидер.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин посоветовал странам Евросоюза выходить из объединения для сохранения суверенитета, сообщает RT.
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