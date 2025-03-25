Путин пообещал рассмотреть возможность расширения использования «Пушкинской карты»
25 марта 202518:32
Президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по культуре и искусству пообещал рассмотреть возможность расширения использования «Пушкинской карты».
«Что касается расширения возможностей «Пушкинской карты», конечно, посмотрим обязательно», - сказал российский лидер.
Он также предложил подумать над тем, чтобы по этой программе можно было посещать цирки.
Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что возможность покупки книг не следует включать в программу «Пушкинская карта», так как лимита карты в пять тысяч рублей может не хватить на приобретение билетов в театры, музеи и кинотеатры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru