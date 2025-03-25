Путин пообещал рассмотреть возможность расширения использования «Пушкинской карты»

Президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по культуре и искусству пообещал рассмотреть возможность расширения использования «Пушкинской карты».

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«Что касается расширения возможностей «Пушкинской карты», конечно, посмотрим обязательно», - сказал российский лидер.

Он также предложил подумать над тем, чтобы по этой программе можно было посещать цирки.

Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что возможность покупки книг не следует включать в программу «Пушкинская карта», так как лимита карты в пять тысяч рублей может не хватить на приобретение билетов в театры, музеи и кинотеатры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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