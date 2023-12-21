Путин заявил, что уровень бедности в 2023 году будет на историческом минимуме

В ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам он отметил, что в этом направлении были достигнуты определённые результаты и уровень бедности в 2023 году будет на историческом минимуме.

«Будет исторический минимум в 2023 году, но те люди, которые всё-таки живут за чертой бедности, для них это пустой звук. Нужно сводить эту цифру к минимальным значениям – к нулю надо стремиться», - заключил глава государства.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев заявил «Радиоточке НСН», что зарплата россиян не может быть меньше ста тысяч рублей.