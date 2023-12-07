«Заводы и СВО»: В Госдуме объяснили сокращение числа бедных граждан

Россияне в ряде регионов резко увеличили свои доходы на фоне спецоперации и дефицита специалистов на заводах, которые сегодня заменяют ушедшие западные компании, заявил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев. При этом, по его словам, инфляция быстро «съест» положительную динамику статистики.

В России численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале 2023 года уменьшилась до 14,8 млн человек с 15,3 млн за тот же период 2022 года, сообщил Росстат. В этом году граница бедности составила 14 392 рубля. Арефьев назвал эту границу «минимумом выживания».