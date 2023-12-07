«Заводы и СВО»: В Госдуме объяснили сокращение числа бедных граждан
Депутат от КПРФ Николай Арефьев заявил НСН, что гражданам удалось серьезно заработать на фоне СВО и дефицита кадров. При этом цены выросли сильнее.
Россияне в ряде регионов резко увеличили свои доходы на фоне спецоперации и дефицита специалистов на заводах, которые сегодня заменяют ушедшие западные компании, заявил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев. При этом, по его словам, инфляция быстро «съест» положительную динамику статистики.
В России численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале 2023 года уменьшилась до 14,8 млн человек с 15,3 млн за тот же период 2022 года, сообщил Росстат. В этом году граница бедности составила 14 392 рубля. Арефьев назвал эту границу «минимумом выживания».
«То, что у нас принято считать бедностью, это вообще минимум выживания. Я уже много раз говорил, что у нас на сегодняшний день прожиточный минимум меньше, чем расходы на содержание собаки в приюте, намного меньше, чем тюремный паек, у нас уголовники питаются лучше, чем пенсионеры. Поэтому говорить о том, что у нас там что-то повысилось… Статистически я могу согласиться, что у нас повысилась заработная плата и количество бедных уменьшилось», - отметил он.
Некоторым россиянам в моменте действительно удалось существенно увеличить уровень зарплаты, но эти показатели временные для статистики, а цены растут быстрее, чем доходы, подчеркнул депутат.
«Люди, которые были безработные или получали очень небольшую зарплату, ушли на спецоперацию и стали получать 200 тысяч. У нас сейчас кое-где заработали заводы в рамках импортозамещения, потребовались люди высокой квалификации. Сегодня из-за нехватки специалистов им поднимают зарплату довольно высоко – до 500 тысяч рублей. У нас произошел переток людей, но это очень маленькая прослойка, которая влияет на какие-то доли в статистике. При этом у нас рост заработной платы не успевает за ростом цен в магазинах. Статистика у нас очень сильно отстает, так как в декабре еще ничего не считалось. Я боюсь, что на самом деле у нас бедных стало больше. Сегодня инфляция съела все те прибавки, которая статистика увидела», - резюмировал собеседник НСН.
Число москвичей, которые получают пособие по безработице, сократилось на 36,3% по сравнению с октябрем прошлого года и составило 11,8 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба Управления федеральной службы по государственной статистике в Москве и Московской области (Мосстат), передает «Радиоточка НСН».
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