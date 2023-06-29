Путин заявил, что у мороженного из ЛНР хорошее будущее на рынке
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у мороженого, которое выпускает Луганский хладокомбинат, хорошее будущее на большом рынке, сообщает РИА Новости.
В ходе осмотра выставки победителей конкурса отечественных брендов глава государства заинтересовался стендом предприятия из ЛНР и отметил большой ассортимент продукции.
Представитель Луганского хладокомбината рассказал Путину, что предприятие продает больше 100 видов мороженого в разных ценовых категориях.
«Здорово. Рынок большой. Я думаю, всё пригодится», - подчеркнул российский лидер.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что пломбир является самым вредным мороженым, так как в нём сочетаются жир и сахар, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст: «Агора» и «Завет церквей TCCN» признаны нежелательными на территории РФ
- Путин нарисовал лицо и оставил автограф на интерактивном экране на АСИ
- В Самарской области ввели штрафы за приставание к гражданам в общественных местах
- Бутман заявил, что на фоне отмены российские артисты получают новый опыт
- Украинский суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюрьмы
- Путин заявил, что у мороженного из ЛНР хорошее будущее на рынке
- Росстат: в России выпуск легковых авто в мае вырос в 11 раз
- Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС
- СМИ: Самолет МС-21 с поставкой в 2028-2030 годах оказался дороже Airbus и Boeing
- Путин: сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru