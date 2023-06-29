Путин заявил, что у мороженного из ЛНР хорошее будущее на рынке

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у мороженого, которое выпускает Луганский хладокомбинат, хорошее будущее на большом рынке, сообщает РИА Новости.

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В ходе осмотра выставки победителей конкурса отечественных брендов глава государства заинтересовался стендом предприятия из ЛНР и отметил большой ассортимент продукции.

Представитель Луганского хладокомбината рассказал Путину, что предприятие продает больше 100 видов мороженого в разных ценовых категориях.

«Здорово. Рынок большой. Я думаю, всё пригодится», - подчеркнул российский лидер.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что пломбир является самым вредным мороженым, так как в нём сочетаются жир и сахар, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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