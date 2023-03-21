Песков: у Путина всегда наготове мороженое для Си Цзиньпина
21 марта 202302:20
Российский лидер Владимир Путин всегда держит наготове отечественное мороженое для китайского коллеги Си Цзиньпина, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, мороженое всегда наготове. Пресс-секретарь напомнил, что Си Цзиньпин его очень любит.
Напомним, в 2019 году президент России поздрaвил председaтеля КНР Си Цзиньпинa с днем рождения и подaрил ему мороженое российского производства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru