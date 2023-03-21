Песков: у Путина всегда наготове мороженое для Си Цзиньпина

Российский лидер Владимир Путин всегда держит наготове отечественное мороженое для китайского коллеги Си Цзиньпина, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Си Цзиньпин получил от Путина в подарок коробку российского мороженого

По его словам, мороженое всегда наготове. Пресс-секретарь напомнил, что Си Цзиньпин его очень любит.

Напомним, в 2019 году президент России поздрaвил председaтеля КНР Си Цзиньпинa с днем рождения и подaрил ему мороженое российского производства.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:МороженоеВладимир Путин

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