Песков: у Путина всегда наготове мороженое для Си Цзиньпина

По его словам, мороженое всегда наготове. Пресс-секретарь напомнил, что Си Цзиньпин его очень любит.

Напомним, в 2019 году президент России поздрaвил председaтеля КНР Си Цзиньпинa с днем рождения и подaрил ему мороженое российского производства.

