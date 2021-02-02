Путин заявил, что соцсетям наплевать на ущерб для пользователей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что социальные сети - это бизнес, сообщает РИА Новости.

На встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» глава государства отметил, что «для тех людей, которые организуют этот вид деятельности... это извлечение прибыли любой ценой».

«Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб... Зачастую современные эти платформы информационные всё больше и больше начинают управлять сознанием», - подчеркнул российски лидер.

Путин добавил, что системы изучают своего «клиента», после чего подбрасывают ему то, что они считают нужным, и человек в итоге принимает решение, «не осознавая, что им руководят».

Ранее в России вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которым соцсети должны будут самостоятельно удалять и выявлять незаконный контент, включая нецензурную брань.

