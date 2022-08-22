Путин заявил, что ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания

На встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром глава государства отметил, что в регионе хорошо была поставлена работа по борьбе с коронавирусом, но есть и другие инфекционные заболевания.

«Не забывайте, пожалуйста, и про другие инфекционные заболевания, я имею в виду и то, на что следует особенно обратить внимание в Томской области, – это ВИЧ», - подчеркнул российский лидер.

Ранее срач-инфекционист Елена Бикаева заявила, что к основным признакам ВИЧ относятся потеря веса, сильное ослабление иммунитета, боли в области грудной клетки, папилломы, вирусный гепатит и депрессивные состояния, пишут «Известия».