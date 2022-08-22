Путин заявил, что ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема ВИЧ-инфекции в Томске требует особого внимания, сообщает пресс-служба Кремля.

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На встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром глава государства отметил, что в регионе хорошо была поставлена работа по борьбе с коронавирусом, но есть и другие инфекционные заболевания.

«Не забывайте, пожалуйста, и про другие инфекционные заболевания, я имею в виду и то, на что следует особенно обратить внимание в Томской области, – это ВИЧ», - подчеркнул российский лидер.

Ранее срач-инфекционист Елена Бикаева заявила, что к основным признакам ВИЧ относятся потеря веса, сильное ослабление иммунитета, боли в области грудной клетки, папилломы, вирусный гепатит и депрессивные состояния, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:РегионыТомскВладимир ПутинВИЧ
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