Путин заявил, что ситуация с отходами является «болевой точкой» для РФ

На встрече с генеральным директором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым глава государства отметил, что компания является основным оператором на этом направлении, однако задачи у неё «весьма прозаические».

«Компания создана в 2019 году, и задачи у неё весьма прозаические, казалось бы, организация работы, создание системы работы с твердыми бытовыми отходами. Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается качества жизни миллионов людей», - подчеркнул российский лидер.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила «Российскому экологическому оператору» совместно с Минприроды и Ростуризмом проработать вопрос о выделении части средств курортного сбора региональным операторам по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в курортных зонах, сообщает RT.