Путин пообещал привиться от COVID 23 марта

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен сделать прививку от коронавируса 23 марта, сообщает ТАСС.

На совещании по вопросам вакцинации от COVID-19 глава государства напомнил, что решение сделать прививку граждане должны принимать самостоятельно.

«Это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать прививку завтра», - отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что победить короновирус можно «только объединяя усилия, в том числе на международной арене», сообщает Ura.ru. Президент РФ добавил, что многие эпидемиологические проблемы в России удалось решить лучше, чем в ряде других государств.

