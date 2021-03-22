Путин пообещал привиться от COVID 23 марта
Президент России Владимир Путин заявил, что намерен сделать прививку от коронавируса 23 марта, сообщает ТАСС.
На совещании по вопросам вакцинации от COVID-19 глава государства напомнил, что решение сделать прививку граждане должны принимать самостоятельно.
«Это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать прививку завтра», - отметил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что победить короновирус можно «только объединяя усилия, в том числе на международной арене», сообщает Ura.ru. Президент РФ добавил, что многие эпидемиологические проблемы в России удалось решить лучше, чем в ряде других государств.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 284 / сут.
Умерли
95 391+361 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 790 / сут.
- Минздрав заявил о завершении клинических испытаний вакцины «Спутник лайт»
- Путин пообещал привиться от COVID 23 марта
- Лаврова сфотографировали в маске с надписью FCKNG QRNTN
- Стала известна предполагаемая дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией
- Виктор Гончаренко ушел с поста главного тренера ЦСКА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru