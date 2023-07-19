Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции в XX веке

Двухкратный победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» Иван Китаев на заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что принял участие в проекте «Лига экскурсоводов», придуманном на туристическом слёте «Маёвка», сообщает РИА Новости.

«Гениальный подвиг Ленина!»: Зюганов об Октябрьской революции

Комментируя название слёта глава государства пошутил, что это «не та Маёвка» и она «не приведет к революции».

«Лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РеволюцияЗаседаниеВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры