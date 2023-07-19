Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции в XX веке
Двухкратный победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» Иван Китаев на заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что принял участие в проекте «Лига экскурсоводов», придуманном на туристическом слёте «Маёвка», сообщает РИА Новости.
Комментируя название слёта глава государства пошутил, что это «не та Маёвка» и она «не приведет к революции».
«Лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru