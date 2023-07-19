Путин заявил, что Россия исчерпала лимит на революции в XX веке

Комментируя название слёта глава государства пошутил, что это «не та Маёвка» и она «не приведет к революции».

«Лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

