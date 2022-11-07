«Гениальный подвиг Ленина!»: Зюганов об Октябрьской революции

Сегодня, 7 ноября в России отмечается памятная дата – День Октябрьской революции 1917 года. Этот государственный праздник был выходным на протяжении всей советской эпохи. Нерабочим он перестал быть с 2005 года. Геннадий Зюганов отметил, что 7 ноября навсегда останется «самым красным» днем календаря.

«Недавно Путин выступал перед всей страной, говорили обо всем много. Но почему-то забыли о том, что в этом году исполняется 100 лет со дня образования Союза СССР. До того, как это случилось, Российскую империю сожгли в Первой мировой войне. Сожгли такие же ельцины и чубайсы, которые Февральскую революцию совершили, а потом легли под банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Сегодня мы отмечаем гениальный подвиг Ленина, который собрал страну в форме СССР на основе труда, справедливости, дружбы и гуманизма. Сегодня один из главных праздников в истории нашей страны. То, что его ельцины, чубайсы и их последователи отменили – это не отменяет нашу историю. Чубайс сбежал, Ельцин ушел в мир иной, а Великий Октябрь будет жить всегда. Для нас 7 ноября навсегда останется самым красным днем календаря», - сказал Зюганов.

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в ходе происходящих в России политических событий в Петрограде (с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) было свергнуто Временное правительство, и провозглашена власть Советов рабочих и солдатских депутатов. На всей территории государства переход власти от органов управления Временного правительства к революционным комитетам и Советам происходил на протяжении осени 1917 года – весны 1918 года.

