Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна строить социальное государство, сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер подчеркнул, что для России это особенно важно, с учётом «разницы в доходах различных категорий граждан».

Глава государства отметил, что подобная проблема «свойственна ведущим экономикам мира», и в Европе тоже «давно об этом говорят».

Ранее Путин заявил, что в России сформировался «коллективный иммунитет» к экстремизму и россияне ценят стабильность, а также возможность нормально развиваться.

