Путин заявил, что Россия должна строить социальное государство
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна строить социальное государство, сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер подчеркнул, что для России это особенно важно, с учётом «разницы в доходах различных категорий граждан».
Глава государства отметил, что подобная проблема «свойственна ведущим экономикам мира», и в Европе тоже «давно об этом говорят».
Ранее Путин заявил, что в России сформировался «коллективный иммунитет» к экстремизму и россияне ценят стабильность, а также возможность нормально развиваться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru