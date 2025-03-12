Путин заявил, что регулярно связывается с бойцами в Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что ежедневно поддерживает связь с российскими военными, участвующими в боевых действиях в Курской области.

По его словам, он общается с ними как утром, так и вечером, чтобы быть в курсе текущей ситуации на фронте.

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Глава государства отметил, что в последние дни он регулярно получает отчеты о действиях российских подразделений, которые проявили отличные результаты.

Путин подчеркнул, что готов продолжать следить за ситуацией, обращая внимание на эффективность и достижения военных, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео
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