Путин заявил, что регулярно связывается с бойцами в Курской области
12 марта 202522:17
Президент России Владимир Путин заявил, что ежедневно поддерживает связь с российскими военными, участвующими в боевых действиях в Курской области.
По его словам, он общается с ними как утром, так и вечером, чтобы быть в курсе текущей ситуации на фронте.
Глава государства отметил, что в последние дни он регулярно получает отчеты о действиях российских подразделений, которые проявили отличные результаты.
Путин подчеркнул, что готов продолжать следить за ситуацией, обращая внимание на эффективность и достижения военных, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru