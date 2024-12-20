Путин заявил, что реализация проекта по поддержке семей начнется в 2025 году

С нового года должна осуществляться активная поддержка семей, в частности, необходимо распространить социальные гарантии на россиянок со званием «Мать-героиня», а также сохранить ставку 6% по семейной ипотеке, поручил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по итогам Года семьи.

«Считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке, но давайте это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье», - пояснил президент.

Путин уточнил, что необходимо распространить на матерей-героинь все социальные гарантии, льготы и выплаты Героев Труда РФ.

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Также он поручил повысить пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума для студенток очных отделений вузов, колледжей и техникумов, а также до 14 января решить проблему недоступности авиаперелетов для многодетных семей.

По словам президента, таким семьям необходимо предоставлять в первоочередном порядке места в детских садах, бесплатно обеспечивать детей до шести лет лекарствами, а школьников - бесплатным питанием, проездным и спортивной формой.

Помимо прочего, Путин поручил устранить ограничения в пенсионных правах многодетных родителей.

Ранее Путин заявил, что в России в 2025 году будет объявлен Год защитника Отечества, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Многодетные СемьиСемьяВладимир Путин

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