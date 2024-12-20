Путин заявил, что реализация проекта по поддержке семей начнется в 2025 году

С нового года должна осуществляться активная поддержка семей, в частности, необходимо распространить социальные гарантии на россиянок со званием «Мать-героиня», а также сохранить ставку 6% по семейной ипотеке, поручил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по итогам Года семьи.

«Считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке, но давайте это будет вторичный рынок в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье», - пояснил президент.

Путин уточнил, что необходимо распространить на матерей-героинь все социальные гарантии, льготы и выплаты Героев Труда РФ.