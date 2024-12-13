Голикова: Число многодетных семей в РФ за пять лет выросло почти на 27%

За последние пять лет почти на 27% увеличилось число многодетных семей в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает «Интерфакс».

В Госдуме считают необходимым создать государственный институт поддержки семьи

По её словам, сейчас в России их почти 2,5 миллиона, а число детей в таких семьях превышает 30 миллионов.

«В 2023 году по сравнению с 2016 годом рост суммарного коэффициента рождаемости, то есть количества детей, которые приходятся на одну женщину, составил 20,4%», - уточнила Голикова.

Она также добавила, что за последние 20 лет охват мерами поддержки семей с детьми вырос в 10 раз.

Ранее на «Госуслугах» запустили сервис «Жизненная ситуация» для многодетных семей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеРоссияМногодетные СемьиТатьяна Голикова

Горячие новости

Все новости

партнеры