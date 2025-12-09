Путин заявил, что рассчитывает на участие СПЧ в мониторинге выборов в 2026 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на участие Совета по правам человека (СПЧ) в мониторинге на предстоящих выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом сообщает RT.

Глава СПЧ назвал «анекдотичным» запрет массовых акций из-за ковидных ограничений

Глава государства, что у СПЧ есть не только большой опыт, но и постоянно действующая рабочая группа.

«Ежегодно... вы посещаете не менее десяти регионов и сотни избирательных участков», - добавил он.

Ранее в Госдуме предложили за участие в выборах списывать гражданам назначенные им штрафы до двух тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Владимир ПутинВыборыСПЧ

