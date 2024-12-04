Путин заявил, что проблема молодежной безработицы в РФ перестала существовать

Проблемы безработицы молодежи в России больше не существует, хотя недавно ее уровень зашкаливал до 20-25%, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!».

Президент отметил, что сейчас этот показатель равен 9%.

«Молодежная безработица – это проблема, которая существует во многих странах мира, в том числе у нас, уже точнее сказать, существовала», - отметил глава государства.