Путин заявил, что проблема молодежной безработицы в РФ перестала существовать

Проблемы безработицы молодежи в России больше не существует, хотя недавно ее уровень зашкаливал до 20-25%, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!».

Президент отметил, что сейчас этот показатель равен 9%.

«Молодежная безработица – это проблема, которая существует во многих странах мира, в том числе у нас, уже точнее сказать, существовала», - отметил глава государства.

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Также Путин заявил, что в сентябре количество занятых в IT-сфере выросло на 8,1% по сравнению с предыдущим годом, а в обрабатывающей промышленности почти на 4%.

При этом президент РФ также рассказал, что о структурных изменениях на рынке труда говорит снижение уровня безработицы в регионах, где этот показатель «традиционно был высоким», а также увеличение занятости среди молодежи до 25 лет.

Ранее Путин заявил, что инфляция в России в годовом выражении составила 8,8%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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