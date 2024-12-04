Путин пояснил, как нужно бороться с инфляцией
Для борьбы с инфляцией необходимо правильно и с умом использовать все инструменты экономической политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!», он указал, что делать это следует «не допуская структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов доходов граждан и сокращения доходной базы регионов».
По его словам, магистральным ответом на инфляционный вызов является увеличение предложения товаров и услуг на рынке.
«Чтобы их объём отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства... вкладывается в стройку и покупку оборудования, в проекты развития», - заключил глава государства.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «тормозной путь» до цели по инфляции в 4% займет весь 2025 год, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России предложили учредить День артиста
- Путин пояснил, как нужно бороться с инфляцией
- Путин: Инфляция в годовом выражении достигла 8,8%
- Новогоднюю елку для детей участников СВО проведут в Третьяковке
- Шольц после поездки в Киев отказался разрешать Украине удары вглубь РФ
- Новый прокурор Москвы приступил к рабочим обязанностям
- Рост авиаперевозок составил 8% за шесть месяцев 2024 года
- В СПЧ призвали изменить проект МВД об ограничении доступа адвокатов в отделы полиции
- МИД КНР отказался комментировать ситуацию в Южной Корее
- Российские войска нанесли удар по восьми украинским бригадам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru