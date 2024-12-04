Путин пояснил, как нужно бороться с инфляцией

Выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!», он указал, что делать это следует «не допуская структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов доходов граждан и сокращения доходной базы регионов».

По его словам, магистральным ответом на инфляционный вызов является увеличение предложения товаров и услуг на рынке.

«Чтобы их объём отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства... вкладывается в стройку и покупку оборудования, в проекты развития», - заключил глава государства.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «тормозной путь» до цели по инфляции в 4% займет весь 2025 год, сообщает RT.

