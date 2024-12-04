Путин пояснил, как нужно бороться с инфляцией

Для борьбы с инфляцией необходимо правильно и с умом использовать все инструменты экономической политики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Экс-министр экономики Нечаев допустил, что торможение инфляции будет долгим

Выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!», он указал, что делать это следует «не допуская структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов доходов граждан и сокращения доходной базы регионов».

По его словам, магистральным ответом на инфляционный вызов является увеличение предложения товаров и услуг на рынке.

«Чтобы их объём отвечал внутреннему спросу как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства... вкладывается в стройку и покупку оборудования, в проекты развития», - заключил глава государства.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что «тормозной путь» до цели по инфляции в 4% займет весь 2025 год, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
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