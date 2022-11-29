Путин заявил, что права и свободы россиян должны быть незыблемы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что права и свободы российских граждан гарантированы конституцией, сообщает ТАСС.

В Госдуме предложили лишить уклонистов от мобилизации права на работу в госструктурах

Выступая на Всероссийском съезде судей он призвал присутствующих не забывать об этом.

«Права и свободы наших граждан гарантированы конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил о необходимости искоренить безразличное отношение чиновников к людям, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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