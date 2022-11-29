Путин заявил, что права и свободы россиян должны быть незыблемы
29 ноября 202214:16
Президент РФ Владимир Путин заявил, что права и свободы российских граждан гарантированы конституцией, сообщает ТАСС.
Выступая на Всероссийском съезде судей он призвал присутствующих не забывать об этом.
«Права и свободы наших граждан гарантированы конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил о необходимости искоренить безразличное отношение чиновников к людям, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru