Путин заявил, что права и свободы россиян должны быть незыблемы

Выступая на Всероссийском съезде судей он призвал присутствующих не забывать об этом.

«Права и свободы наших граждан гарантированы конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил о необходимости искоренить безразличное отношение чиновников к людям, сообщает RT.