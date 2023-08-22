Путин заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России вернуласьк допандемийному уровню, сообщает пресс-служба Кремля.
На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он уточнил, что в текущем году она составила «чуть более 73 лет».
«За этой цифрой - целый комплекс факторов, включая уровень медицинского обслуживания, качество жилищных условий, доходы людей, состояние экологии и масса других вещей», - отметил глава государства
Он добавил, что положительная динамика говорит о том, что «мы движемся в правильном направлении».
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2022 выросла до 73,4 года, превысив показатели в допандемийный период, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru