Путин заявил, что ответственность за интерес школьников к ВОВ лежит на взрослых

Президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие интереса школьников к Великой Отечественной войне связано с недостаточным вниманием взрослых к этому вопросу, однако ситуация меняется. Об этом он сообщил на заседании наблюдательного совета движения «Движение первых».

В ходе обсуждения один из участников отметил, что ранее школьники проявляли меньше интереса к истории, однако сейчас ситуация изменилась.