Путин заявил, что ответственность за интерес школьников к ВОВ лежит на взрослых
Президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие интереса школьников к Великой Отечественной войне связано с недостаточным вниманием взрослых к этому вопросу, однако ситуация меняется. Об этом он сообщил на заседании наблюдательного совета движения «Движение первых».
В ходе обсуждения один из участников отметил, что ранее школьники проявляли меньше интереса к истории, однако сейчас ситуация изменилась.
Путин согласился, подчеркнув, что проблема заключалась не в детях, а в том, как взрослые подавали материал. Он также указал на недостатки школьных учебников, в которых, по его словам, уделялось мало внимания ключевым сражениям ВОВ.
Президент добавил, что сейчас работа по изменению этого подхода уже ведется, передает «Радиоточка НСН».
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