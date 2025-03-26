Путин заявил, что ответственность за интерес школьников к ВОВ лежит на взрослых

Президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие интереса школьников к Великой Отечественной войне связано с недостаточным вниманием взрослых к этому вопросу, однако ситуация меняется. Об этом он сообщил на заседании наблюдательного совета движения «Движение первых».

В ходе обсуждения один из участников отметил, что ранее школьники проявляли меньше интереса к истории, однако сейчас ситуация изменилась.

Собянин: 80-летие Великой Победы станет основной темой культурных мероприятий

Путин согласился, подчеркнув, что проблема заключалась не в детях, а в том, как взрослые подавали материал. Он также указал на недостатки школьных учебников, в которых, по его словам, уделялось мало внимания ключевым сражениям ВОВ.

Президент добавил, что сейчас работа по изменению этого подхода уже ведется, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ДетиВеликая Отечественная ВойнаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры