Собянин: 80-летие Великой Победы станет основной темой культурных мероприятий
Основной темой культурных мероприятий в Москве станет годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник указал, что организация крупных городских фестивалей и мероприятий, превращающих Москву в единую концертно-театральную площадку — важное направление работы правительства.
«Основная тема этого года — 80-я годовщина Победы... Центральной локацией традиционно будет Поклонная гора», — написал Собянин.
Тематические мероприятия запланированы на 12 окружных площадках, в 26 парках, кроме того, они пройдут в театрах, культурных центрах, библиотеках, музеях, выставочных залах. Ожидается, что концерты, выступления театральных коллективов, трансляцию парада на Красной площади и записи Парада Победы 1945 года посетят около 10 млн гостей.
Собянин отметил, что культурные мероприятия проводятся в парках, на улицах и бульварах Москвы. Так, летом на улицы вернется фестиваль «Театральный бульвар», число его площадок и мероприятий увеличится.
Мэр напомнил о уже прошедших в Москве ярких событиях. В марте в столице завершилась Московская неделя моды, участниками которой стали 186 брендов из 27 регионов РФ и девяти стран. Ее мероприятия посетили 65 тысяч человек. В прошлом году в городе состоялись фестивали «Лето в Москве», «Территория будущего. Москва 2030», «Зима в Москве», впервые прошли «Театральный бульвар» и Московская международная неделя кино. Кроме того, в декабре 2024 года в столице проходила Московская международная неделя креативных индустрий. Мероприятие посетили представители ряда стран, в том числе Бразилии, Египта, Индии, Китая, Турции. Столичные и иностранные предприниматели подписали соглашения на общую сумму свыше 700 млн рублей.
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