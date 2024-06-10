Путин заявил, что осужденные в колониях должны содержаться в нормальных условиях

На встрече с главой государства уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что большое количество поступающих жалоб связаны с условием содержания в колониях.

Она отметила, что во многих колониях были сделаны ремонты и они стали лучше, однако есть и такие, которые «требуют ещё вложений».

«Там много нужно сделать ещё. Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», - ответил ей Путин.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) представила новые модели спецодежды для заключённых, сообщает RT.

