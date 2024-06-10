Путин заявил, что осужденные в колониях должны содержаться в нормальных условиях
Осуждённые в колониях должны содержаться в нормальных, человеческих условиях. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
На встрече с главой государства уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что большое количество поступающих жалоб связаны с условием содержания в колониях.
Она отметила, что во многих колониях были сделаны ремонты и они стали лучше, однако есть и такие, которые «требуют ещё вложений».
«Там много нужно сделать ещё. Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», - ответил ей Путин.
Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) представила новые модели спецодежды для заключённых, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru