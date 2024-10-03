Путин заявил, что необходимо продумать меры для повышения культуры речи в России

Президент России Владимир Путин предложил министерству просвещения РФ вместе с профильными педагогами продумать меры для сохранения и повышения культуры речи в стране. Об этом он заявил на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» и финалистами телепроекта «Классная тема».

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«Хорошая речь — это не только признак общего интеллектуального развития, но это все-таки один из серьезных, существенных признаков интеллектуального развития человека. И, конечно, это тоже связано с национальной идентичностью», — сказал Путин.

По словам президента, министерству просвещения следует проработать ряд комплексных мер по этому вопросу.

Ранее Путин подписал указ об образовании нового совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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