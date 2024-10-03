Путин заявил, что необходимо продумать меры для повышения культуры речи в России
Президент России Владимир Путин предложил министерству просвещения РФ вместе с профильными педагогами продумать меры для сохранения и повышения культуры речи в стране. Об этом он заявил на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» и финалистами телепроекта «Классная тема».
«Хорошая речь — это не только признак общего интеллектуального развития, но это все-таки один из серьезных, существенных признаков интеллектуального развития человека. И, конечно, это тоже связано с национальной идентичностью», — сказал Путин.
По словам президента, министерству просвещения следует проработать ряд комплексных мер по этому вопросу.
Ранее Путин подписал указ об образовании нового совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Чемодан с биоматериалами взорвался в аэропорту Варшавы
- Полиция Хельсинки проводит проверку безопасности посольства России
- Бумажный аттестат для гидов и экскурсоводов заменят на нагрудный бейдж с QR-кодом
- Умер выдающийся академик РАН Александр Бугаев
- Байден выразил сомнение, что Путин приедет на саммиты АТЭС и G20
- СМИ: Гендиректор VK Records Абрамов покидает компанию
- Два сухогруза столкнулись в Босфорском проливе
- Путин заявил, что необходимо продумать меры для повышения культуры речи в России
- В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА
- Tesla сняла с продажи в США одну из версий Model 3
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru