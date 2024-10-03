Путин заявил, что необходимо продумать меры для повышения культуры речи в России

«Хорошая речь — это не только признак общего интеллектуального развития, но это все-таки один из серьезных, существенных признаков интеллектуального развития человека. И, конечно, это тоже связано с национальной идентичностью», — сказал Путин.

По словам президента, министерству просвещения следует проработать ряд комплексных мер по этому вопросу.

Ранее Путин подписал указ об образовании нового совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, передает «Радиоточка НСН».

