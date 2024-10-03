Путин поддержал введение «Разговоров о важном» в детских садах
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею распространить проект «Разговоры о важном» на детские сады. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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В ходе встречи с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» он указал, что базовые ценности страны следует «доступно и аккуратно доводить до самых маленьких россиян».
«Здесь важно не перегибать только ничего... Всё должно быть в меру... искренне, объективно, доходчиво», — сказал глава государства.
Ранее Путин на открытом уроке «Разговоры о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле заявил, что маленькие члены его семьи говорят на китайском языке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru