Путин заявил, что не стоит доверять информации из интернета

Президент России Владимир Путин заявил, что информация - это один из видов борьбы, причём весьма эффективный, сообщает РИА Новости.

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На встрече с матерями военнослужащих он отметил, что в интернете куча обмана и лжи, и ничему нельзя доверять.

«Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак», - подчеркнул глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ФейкИнформационная ВойнаИнтернетВладимир Путин
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