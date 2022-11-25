Путин заявил, что не стоит доверять информации из интернета
Президент России Владимир Путин заявил, что информация - это один из видов борьбы, причём весьма эффективный, сообщает РИА Новости.
На встрече с матерями военнослужащих он отметил, что в интернете куча обмана и лжи, и ничему нельзя доверять.
«Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак», - подчеркнул глава государства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует проводить отдельную встречу с российскими военнослужащими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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