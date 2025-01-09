Путин заявил, что нацпроекты не должны расходиться с реалиями жизни

На совещании с членами правительства он указал, что документы не должны расходиться с реалиями жизни, так как результаты будут оцениваться не по бумагам, а по тому, как проводимые мероприятия будут «отражаться на жизни конкретных людей».

«Планы планами, проекты проектами, а жизнь сама по себе – вот так не должно быть. Всё должно быть посвящено реальному результату», - подчеркнул глава государства.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

