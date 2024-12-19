Краснов: Более 4,5 млрд рублей похитили на нацпроектах в России
Прокуроры в текущем году выявили хищения при реализации национальных приоритетных проектов на сумму свыше 4,5 млрд рублей. Об этом заявил в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
«Мы осуществляем на системной основе надзорное сопровождение реализации всех национальных приоритетных проектов. В этом году вскрыто более 70 тысяч нарушений при реализации национальных проектов. Органами прокуратуры было внесено порядка 48 тысяч актов реагирования», — цитирует генпрокурора РИА Новости.
Краснов подчеркнул, что за нарушение условий контракта были наложены административные штрафы более чем на 460 млн рублей. Кроме того, по материалам Генпрокуратуры возбуждали уголовные дела о хищениях во время реализации нацпроектов на сумму более 4,5 млрд.
Ранее Генпрокуратура выявила свыше 65 тысяч случаев нарушений прав участников специальной военной операции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru