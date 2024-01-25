Путин заявил, что на фестиваль молодежи в Сочи подали заявки 300 тысяч человек

В ходе встречи со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде он уточнил, что уже поступили заявки от 300 тысяч человек из 190 стран мира.

«Там некоторые переформатирования происходят в связи с сегодняшней ситуацией, но в целом, как вы видите, желающих очень много», - отметил глава государства, выразив надежду, что фестиваль пройдет «на хорошем высоком уровне».

Ранее Путин пригласил на Всемирный фестиваль в Сочи африканскую молодёжь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».