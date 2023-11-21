Режиссер Люк Бессон посетит Всемирный фестиваль молодежи в России

Руководитель российского общества «Знание» Максим Древаль заявил, что одним из звёздных гостей Всемирного фестиваля молодёжи в России станет режиссёр и кинопродюсер Люк Бессон, пишет «Российская газета».

Путин распорядился отмечать День молодежи в последнюю субботу июня

По его словам, французский кинодеятель поделится собственным опытом, расскажет о современных технологиях и о миссии кино в современном мире.

Всемирный фестиваль молодежи пройдёт в Сириусе с 1 по 7 марта 2024 года.

Ранее замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова заявила, что заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи подали представители 176 стран, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВсемирный Фестиваль Молодежи И СтудентовКиноКинорежиссёр

Горячие новости

Все новости

партнеры