Режиссер Люк Бессон посетит Всемирный фестиваль молодежи в России
Руководитель российского общества «Знание» Максим Древаль заявил, что одним из звёздных гостей Всемирного фестиваля молодёжи в России станет режиссёр и кинопродюсер Люк Бессон, пишет «Российская газета».
По его словам, французский кинодеятель поделится собственным опытом, расскажет о современных технологиях и о миссии кино в современном мире.
Всемирный фестиваль молодежи пройдёт в Сириусе с 1 по 7 марта 2024 года.
Ранее замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова заявила, что заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи подали представители 176 стран, сообщает RT.
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