Путин заявил, что международные организации ангажированы к России

На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека он отметил, что они не способны выполнять свои задачи, поэтому России была вынуждена отказаться от сотрудничества с ними.

По его словам, в международные институты неоднократно направлялась соответствующая информация, однако большинство международных организаций, ныне выступающие в качестве обвинителей, «делали вид, что все они разом ослепли или оглохли».

«И только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно прозрели и беззастенчиво стали демонстрировать свою... циничную ангажированность, перекладывать вину «с больной головы на здоровую», - заключил глава государства.

Ранее генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций приостановила участие России в Совете ООН по правам человека, передает ОТР.