Путин подписал указ о выплате 195 тысяч рублей военнослужащим

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей двум категориям военнослужащих, сообщает «РЕН ТВ».

Собянин упростил порядок получения детских пособий для семей мобилизованных

Она положена мобилизованным и военным, которые служат по контракту. Действие подписанного документа распространяется на контракты, заключенные после 21 сентября 2022 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина представила изменения в законопроект об универсальном пособии с пожеланием не включать денежные выплаты мобилизованным гражданам в оценку среднедушевого дохода семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Хижняк
ТЕГИ:Российская АрмияВыплатыВоеннослужащие
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