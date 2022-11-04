Путин подписал указ о выплате 195 тысяч рублей военнослужащим
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей двум категориям военнослужащих, сообщает «РЕН ТВ».
Она положена мобилизованным и военным, которые служат по контракту. Действие подписанного документа распространяется на контракты, заключенные после 21 сентября 2022 года.
Ранее председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина представила изменения в законопроект об универсальном пособии с пожеланием не включать денежные выплаты мобилизованным гражданам в оценку среднедушевого дохода семьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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