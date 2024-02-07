Путин заявил, что индексация выплат с 1 февраля коснулась 20 млн россиян

На совещании с членами правительства от напомнил, что это увеличение МРОТ и единого пособия для семей с детьми и беременных женщин, а также индексация страховой пенсии.

«С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 миллионов человек», - добавил глава государства.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне получили 1,9 миллиона сертификатов на маткапитал на первого ребёнка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».