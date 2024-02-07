Путин заявил, что индексация выплат с 1 февраля коснулась 20 млн россиян
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 января в России заработали принятые решения в социальной сфере, сообщает РИА Новости.
На совещании с членами правительства от напомнил, что это увеличение МРОТ и единого пособия для семей с детьми и беременных женщин, а также индексация страховой пенсии.
«С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 миллионов человек», - добавил глава государства.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне получили 1,9 миллиона сертификатов на маткапитал на первого ребёнка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru