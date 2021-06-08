Путин наградил ведущего «Что? Где? Когда?» Крюка и знатока Козлова

Отмечается, что Крюк и Козлов награждаются за большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность, сообщила RT. Борис Крюк ведет телепрограмму «Что? Где? Когда?» с 2001 года. Магистр Андрей Козлов три раза получал «хрустальную сову» и один раз «бриллиантовую сову».

Кроме того, Владимир Путин наградил советскую и российскую актрису Людмилу Чурсину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, пишут «Известия».

