Путин заявил, что его удивили результаты референдума в Донбассе

На встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» он отметил, что итоги референдумов более чем убедительные и прозрачные, и не подлежат никакому сомнению.

«Уверяю вас, думаю, в этом и наблюдатели убедились: не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, либо что-то добавлять. Мы для себя решили и я для себя решил: будет так, как люди захотят», — сказал российский лидер.

Ранее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».