Путин заявил, что его удивили результаты референдума в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что результаты референдума в Донбассе и на освобождённых территориях его не только порадовали, но и удивили, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» он отметил, что итоги референдумов более чем убедительные и прозрачные, и не подлежат никакому сомнению.
«Уверяю вас, думаю, в этом и наблюдатели убедились: не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, либо что-то добавлять. Мы для себя решили и я для себя решил: будет так, как люди захотят», — сказал российский лидер.
Ранее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 757 / сут.
Умерли
388 тыс.+113 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+44 694 / сут.
- Президент Киргизии Жапаров призвал россиян не бояться экстрадиции на родину
- Минфин отменил скидку на оплату госпошлин через «Госуслуги»
- СМИ: ОПЕК+ согласился на сокращение добычи на 2 млн б/с
- Путин: на присоединённых к РФ территориях проведут массовую диспансеризацию детей
- Путин дал отсрочку от мобилизации учащимся вечерних отделений и аспирантам
- FT: США настраивают Украину на решающее сражение на юге до зимы
- Путин заявил, что его удивили результаты референдума в Донбассе
- Путин: нельзя допустить искажения истории при преподавании
- В Госдуме раскритиковали Минобороны за молчание о ходе спецоперации
- Кадыров заявил, что ему присвоили звание генерал-полковника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru