Путин заявил, что дома престарелых появятся во всех регионах России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо совершенствовать долгосрочную систему ухода за пожилыми людьми, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время онлайн-встречи с представителями социальных организаций глава государства отметил важность работы со стационарозамещающими технологиями. По его словам, она развивается не только в РФ, но и в других странах.

«Именно поэтому у нас было шесть, сейчас - 24 таких центра, и в 2022 году система таких центров должна покрыть всю территорию Российской Федерации», - подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что источники для поддержки данного вида деятельности «в ближайшее время» определят правительство РФ и Минтруд, сообщает Ura.ru.

Ранее в МЧС России предложили создать реестр частных домов престарелых из-за участившихся пожаров в подобных учреждениях. В ведомстве отметили, что этот правовой механизм позволит частным лицам предоставлять подобные услуги законно, с соблюдением необходимых мер безопасности.