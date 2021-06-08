Путин заявил, что дома престарелых появятся во всех регионах России
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо совершенствовать долгосрочную систему ухода за пожилыми людьми, сообщает пресс-служба Кремля.
Во время онлайн-встречи с представителями социальных организаций глава государства отметил важность работы со стационарозамещающими технологиями. По его словам, она развивается не только в РФ, но и в других странах.
«Именно поэтому у нас было шесть, сейчас - 24 таких центра, и в 2022 году система таких центров должна покрыть всю территорию Российской Федерации», - подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что источники для поддержки данного вида деятельности «в ближайшее время» определят правительство РФ и Минтруд, сообщает Ura.ru.
Ранее в МЧС России предложили создать реестр частных домов престарелых из-за участившихся пожаров в подобных учреждениях. В ведомстве отметили, что этот правовой механизм позволит частным лицам предоставлять подобные услуги законно, с соблюдением необходимых мер безопасности.
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